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Мэр Сергей Шелест сообщил о подготовке к открытию омских пляжей

В четверг, 16 мая 2024 года, мэр Омска Сергей Шелест сообщил о подготовке к открытию городских пляжей.

«С 1 июня омичи и гости нашего города смогут принимать солнечные ванны на пяти пляжах: “Кировском”, “Советском”, “Центральном-1”, “Центральном-2” и “Первомайском”.

После спада уровня воды планируется проведение водолазного обследования и очистка дна акваторий, прилегающих к муниципальным пляжам. Заключены договоры с «Центром гигиены и эпидемиологии Омской области» на проведение необходимых лабораторных исследований", — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр, до начала летнего периода все пляжи будут оборудованы информационными стендами, урнами, кабинками для переодевания, биотуалетами, питьевыми фонтанчиками, душевыми и вышками спасателей.

Также, по словам главы города, полностью укомплектован штат матросов-спасателей. Перед стартом сезона 24 сотрудника пройдут специальное обучение. Оборудование для спасательных постов — средства связи, лодки, медицинский инвентарь и прочее — приобретено.

туризм и отдых