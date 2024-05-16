Мэр Сергей Шелест сообщил о подготовке к открытию омских пляжей

«С 1 июня омичи и гости нашего города смогут принимать солнечные ванны на пяти пляжах: “Кировском”, “Советском”, “Центральном-1”, “Центральном-2” и “Первомайском”.
После спада уровня воды планируется проведение водолазного обследования и очистка дна акваторий, прилегающих к муниципальным пляжам. Заключены договоры с «Центром гигиены и эпидемиологии Омской области» на проведение необходимых лабораторных исследований", — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Как отметил мэр, до начала летнего периода все пляжи будут оборудованы информационными стендами, урнами, кабинками для переодевания, биотуалетами, питьевыми фонтанчиками, душевыми и вышками спасателей.
Также, по словам главы города, полностью укомплектован штат матросов-спасателей. Перед стартом сезона 24 сотрудника пройдут специальное обучение. Оборудование для спасательных постов — средства связи, лодки, медицинский инвентарь и прочее — приобретено.