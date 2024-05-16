Мэр Сергей Шелест сообщил о подготовке к открытию омских пляжей

После спада уровня воды планируется проведение водолазного обследования и очистка дна акваторий, прилегающих к муниципальным пляжам. Заключены договоры с «Центром гигиены и эпидемиологии Омской области» на проведение необходимых лабораторных исследований", — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.