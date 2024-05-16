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Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Россия выступает против независимости Тайваня и поддерживает усилия Китая по защите своего суверенитета и территориальной целостности, об этом говорится в совместном заявлении, подписанном президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Источник: Sputnik.by

Документ опубликован на официальном сайте российского лидера.

«Российская сторона подтверждает приверженность принципу “одного Китая”, признает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия китайской стороны по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны», — отмечается в заявлении.

Спорный Тайвань

Официальные отношения между Китаем и Тайванем прервались в 1949 году после того, как на остров перебрались потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши. Деловые и неформальные контакты между материком и островом возобновились лишь в конце 1980-х.

Пекин не раз отмечал, что будет стремиться к мирному воссоединению с Тайванем, но не исключает и применение силы, если в этом возникнет необходимость.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что полное воссоединение Тайваня с Китаем неизбежно, и никакая сила не сможет это остановить.

В Пекине также отмечали, что Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но он не допустит сепаратистской деятельности, направленной на «независимость» острова.

«Я хочу подчеркнуть, что “независимость Тайваня” означает войну», — заявлял представитель Госсовета КНР Чэнь Биньхуа.