Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая

Официальные отношения между Китаем и Тайванем прервались в 1949 году после того, как на остров перебрались потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши. Деловые и неформальные контакты между материком и островом возобновились лишь в конце 1980-х.