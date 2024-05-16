Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая

Документ опубликован на официальном сайте российского лидера.
«Российская сторона подтверждает приверженность принципу “одного Китая”, признает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия китайской стороны по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны», — отмечается в заявлении.
Спорный Тайвань
Официальные отношения между Китаем и Тайванем прервались в 1949 году после того, как на остров перебрались потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши. Деловые и неформальные контакты между материком и островом возобновились лишь в конце 1980-х.
Пекин не раз отмечал, что будет стремиться к мирному воссоединению с Тайванем, но не исключает и применение силы, если в этом возникнет необходимость.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что полное воссоединение Тайваня с Китаем неизбежно, и никакая сила не сможет это остановить.
В Пекине также отмечали, что Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но он не допустит сепаратистской деятельности, направленной на «независимость» острова.
«Я хочу подчеркнуть, что “независимость Тайваня” означает войну», — заявлял представитель Госсовета КНР Чэнь Биньхуа.