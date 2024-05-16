Глава МИД Китая посетит Казахстан и Таджикистан

«Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И по приглашению министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с 18 по 21 мая примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества и посетит Казахстан и Таджикистан с официальными визитами», — заявил дипломат.
Очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС пройдет в Астане 21 мая, в нем примут участие главы внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС, генеральный секретарь ШОС и директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
Как сообщили в Секретариате организации, «одним из основных вопросов повестки дня заседания СМИД станет комплексная подготовка и содержательное наполнение заседания Совета глав государств-членов ШОС, проведение которого запланировано в июле 2024 года».
«Главы делегаций обменяются мнениями по международной и региональной ситуации, вопросам безопасности и развития сотрудничества в рамках ШОС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. На заседании планируется подписание ряда решений, касающихся итоговых документов предстоящего саммита организации, а также принятие информационного сообщения», — добавили в секретариате.