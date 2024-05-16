Глава МИД Китая посетит Казахстан и Таджикистан

«Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И по приглашению министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с 18 по 21 мая примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества и посетит Казахстан и Таджикистан с официальными визитами», — заявил дипломат.