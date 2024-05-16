Путин извинился за созданные им сложности для переводчика на китайский

Выступая с речью на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР и старту перекрестных Годов культуры 2024−2025, глава российского государства без пауз произнес несколько фраз, усложнив работу переводчика, переводящего речь с русского языка на китайский не синхронно, а последовательно.
«Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику», — сказал Путин. И с улыбкой объяснил: «Чувствую просто себя здесь как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски понимают». Эти слова российского лидера были встречены бурными аплодисментами собравшихся.