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Лукашенко предложил Баку помощь в послевоенном восстановлении территорий

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил Азербайджану содействие в послевоенном восстановлении территорий.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что после завершения военных действий самое главное и сложное — это восстановить и развивать территории.

«Как раз настало то тяжелое время, когда надо возрождать эти земли, надо возвращать людей. Победили, победу удержали, сейчас надо возрождать», — цитирует президента агентство БелТА.

По словам Лукашенко, Азербайджану предстоит большая работа, которая требует много времени и труда, но Минск готов помочь.

«Если мы в чем-то можем помочь, участвовать в этом… Помощников у вас тут сейчас хватает, но если мы можем на дружеских началах участвовать в этом… Техника, агрогородки, рабочие места, определенные — если они годятся, если наша техника может здесь присутствовать и работать».

сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что во время переговоров с Ильхамом Алиевым поднимал этот вопрос.

«И Ильхам Гейдарович такой подход поддержал», — обратил внимание Лукашенко.

Ранее на встрече Алиева и Лукашенко в декабре прошлого года азербайджанский лидер предложил Беларуси строить объекты в Карабахе.

В настоящее время белорусский лидер находится в Баку с официальным визитом.

Президент Беларуси проведет официальные переговоры со своим азербайджанским коллегой — встреча пройдет в формате «один на один», а также в расширенном формате, участниками которого станет члены делегаций.

Лукашенко Александр