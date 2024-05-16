Лукашенко предложил Баку помощь в послевоенном восстановлении территорий

«Если мы в чем-то можем помочь, участвовать в этом… Помощников у вас тут сейчас хватает, но если мы можем на дружеских началах участвовать в этом… Техника, агрогородки, рабочие места, определенные — если они годятся, если наша техника может здесь присутствовать и работать».