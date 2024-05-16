Лукашенко предложил Баку помощь в послевоенном восстановлении территорий

Он отметил, что после завершения военных действий самое главное и сложное — это восстановить и развивать территории.
«Как раз настало то тяжелое время, когда надо возрождать эти земли, надо возвращать людей. Победили, победу удержали, сейчас надо возрождать», — цитирует президента агентство БелТА.
По словам Лукашенко, Азербайджану предстоит большая работа, которая требует много времени и труда, но Минск готов помочь.
«Если мы в чем-то можем помочь, участвовать в этом… Помощников у вас тут сейчас хватает, но если мы можем на дружеских началах участвовать в этом… Техника, агрогородки, рабочие места, определенные — если они годятся, если наша техника может здесь присутствовать и работать».
Лукашенко подчеркнул, что во время переговоров с Ильхамом Алиевым поднимал этот вопрос.
«И Ильхам Гейдарович такой подход поддержал», — обратил внимание Лукашенко.
Ранее на встрече Алиева и Лукашенко в декабре прошлого года азербайджанский лидер предложил Беларуси строить объекты в Карабахе.
В настоящее время белорусский лидер находится в Баку с официальным визитом.
Президент Беларуси проведет официальные переговоры со своим азербайджанским коллегой — встреча пройдет в формате «один на один», а также в расширенном формате, участниками которого станет члены делегаций.