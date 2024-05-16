Стрелявшему в премьера Словакии Фицо предъявлено обвинение, ему грозит пожизненный срок

«Полиция обвинила Юрая Ц. в покушении на умышленное убийство охраняемой особы из мести, ему грозит от 25 лет заключения до пожизненного, 71-летний мужчина сейчас находится в камере», — сообщил телеканал.
Покушение на Фицо произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.
Раненый премьер провел в операционном зале пять часов, работали две команды врачей, но состояние все еще серьезное, сообщила глава больницы Мириам Лапуникова. Она рассказала, что Фицо получил несколько огнестрельных ранений, его состояние стабилизировано, но все еще очень серьезное.