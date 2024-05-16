Отношения нового типа и успехи автопрома КНР. Что сказали Путин и Си Цзиньпин в Пекине

Лидеры обеих стран заявили о необходимости построить «надежную и адекватную архитектуру безопасности» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где не будет места «закрытым военно-политическим альянсам». Кроме того, они будут «продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы “Один пояс — один путь” с прицелом на формирование в перспективе Большого евразийского партнерства», добавил российский президент.