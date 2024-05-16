Отношения нового типа и успехи автопрома КНР. Что сказали Путин и Си Цзиньпин в Пекине

Российский лидер поблагодарил китайского коллегу за предложения по урегулированию ситуации на Украине, а тот заверил в готовности и дальше играть конструктивную роль в этом процессе.
ТАСС собрал основные заявления Путина и Си Цзиньпина.
О двусторонних отношениях
По словам Путина, партнерство Москвы и Пекина «служит образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами-соседями». Президент назвал логичным тот факт, что первый зарубежный визит после переизбрания он совершил именно в Китай: «Конечно, здесь есть определенный символизм, но не только».
Отношения РФ и КНР, как подчеркнул Си Цзиньпин, за 75 лет «преодолели сложности и стали еще крепче»:
Китай и Россия показали другим пример выстраивания межгосударственных отношений нового типа и отношений между крупными соседями.
О справедливом миропорядке
Россия и Китай, отметил Путин, «солидарно работают над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства», которое должно опираться в том числе на «выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества». Такие институты экономического развития, как Всемирная торговая организация и Группа двадцати, следует оздоровить и привести «в соответствие с современными реалиями».
«Односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы напрямую угрожают миру во всем мире и безопасности всех стран», — уверен Си Цзиньпин.
Лидеры обеих стран заявили о необходимости построить «надежную и адекватную архитектуру безопасности» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где не будет места «закрытым военно-политическим альянсам». Кроме того, они будут «продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы “Один пояс — один путь” с прицелом на формирование в перспективе Большого евразийского партнерства», добавил российский президент.
О ситуации на Украине
Как сообщил Путин, они с Си Цзиньпином обсудят «весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером»: «Безусловно, я со своей стороны проинформирую председателя КНР о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса».
Он также отметил, что Москва «признательна китайским друзьям» за предложения по урегулированию ситуации на Украине.
По словам Си Цзиньпина, Китай и Россия выступают за политическое урегулирование кризиса:
Китайская сторона надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на Европейском континенте и готова продолжать играть свою конструктивную роль.
Об экономическом сотрудничестве
Своевременный перевод расчетов между Россией и Китаем в национальные валюты способствовал углублению торгово-инвестиционных связей, подчеркнул Путин: «Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает уже 90%, и этот показатель продолжает расти».
Кроме того, страны будут укреплять контакты по линии банков и «энергично задействовать национальные платежные системы» для обслуживания компаний, заверил он. Российский лидер также выделил укрепление сотрудничества в атомной энергетики, рост аграрного товарооборота и взаимодействие в автопроме, где Китай добивается «совершенно очевидных успехов».
О спорте
По словам Путина, китайские спортсмены хорошо проявили себя на первых Играх будущего в Казани:
Мы надеемся, что Китай станет его активным сподвижником и примет одно из ближайших мероприятий в рамках Игр будущего у себя.
Кроме того, Россия ждет спортсменов из Китая на таких крупных спортивных мероприятиях в стране, как Игры БРИКС, летние Игры «Дети Азии» и Всемирные игры дружбы.