Главы России и Китая подписали совместное заявление

Согласно заявлению, стороны считают негативным влияние стратегии США и НАТО на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе; требуют от США прекратить военно-биологическую деятельность; осуждают инициативы по изъятию активов и имущества иностранных государств; выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации; выступают против гегемонистских попыток США изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии; выражают серьезную озабоченность попытками США нарушить стратегический баланс; выступают против политизации спорта и дискриминации спортсменов по признакам гражданства; признают важную роль ОДКБ и СНГ в борьбе с международным терроризмом; намерены продолжать укреплять взаимодействие в военной области; намерены обеспечивать создание условий для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов; будут продолжать работу по развитию взаимодействия ЕАЭС и КНР; выражают решимость наращивать усилия для борьбы с загрязнением пластиковым мусором, учитывая суверенитет каждого государства, и намерение вместе с другими странами разработать инструмент по борьбе с загрязнением окружающей среды.