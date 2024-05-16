Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий похвалил Минниханова за рабочие визиты в другие страны

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил активное взаимодействие Татарстана с зарубежными партнерами и личный вклад Раиса республики Рустама Минниханова.

Источник: ИА Татар-информ

«Татарстан сегодня ведет активное взаимодействие с внешними партнерами в интересах того нового глобального большинства, которое в эти годы создается вокруг России, вокруг идей и подходов Президента России по созданию стабильной, мирной, безопасной мировой архитектуры 21-го столетия. Разумеется, многополярной».

подчеркнул Слуцкий

Он добавил, что Татарстан проводит конференции, семинары и другие мероприятия, в которых участвуют как студенты, так и международные эксперты и главы государств. У всего этого одна цель — укрепление международного сотрудничества и не только с исламским миром.

«Татарстан дает пример другим субъектам РФ, как вести инфраструктурно-значимые, международные проекты. Первый Президент Татартана Минтимер Шарипович Шаймиев и нынешний Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов активнейшим образом ведут международное взаимодействие», — подчеркнул Слуцкий.

Еще спикер отметил, что Минниханов постоянно в разъездах — был с рабочими визитами в Туркменистане, Абу-Даби, Гамбии.