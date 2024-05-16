Маск отреагировал на визит Путина в Китай

«США толкают их к созданию альянса», — написал миллиардер, прокомментировав публикацию о визите российского лидера в КНР, в которой утверждалось, что Китай, Россия, КНДР и Иран якобы создают союз для противостояния Западу.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и КНР не направлены против третьих стран и нацелены на обеспечение баланса на мировой арене.
16 мая российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия после переговоров, прошедших в Пекине.