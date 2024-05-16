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Глава департамента ЖКХ мэрии Новосибирска Перязев покидает свой пост

Он продолжит работу до конца мая.

Источник: мэрия Новосибирска

Глава департамента ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев покидает свой пост. С должности Дмитрий Геннадьевич уйдет 31 мая.

— До 31 мая он будет выполнять свои обязанности, — уточнил КП-Новосибирск начальник департамента информационной политики мэрии Новосибирска Михаил Столяров.

Дмитрий Геннадьевич родился в 1972 году в Новосибирске. Закончил академию строительства с квалификацией «инженер-строитель». Работал инженером, начальником участка, главным инженером. В 2016 году Дмитрия Перязева назначили на должность начальника департамента ЖКХ.