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Глава Башкирии принял участие в заседании группы «Россия — исламский мир»

Глава Башкирии принял участие в заседании группы «Россия — исламский мир».

Источник: Телеграм-канал Радия Хабирова

Радий Хабиров написал в соцсетях об участии в заседании группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Это серьезная форумная площадка, которая ежегодно собирает представителей дипломатического корпуса мусульманских стран и регионов России, где исповедуют ислам.

По словам Главы Башкирии, участие в этом мероприятии очень значимо, ведь в республике живут более 2 млн мусульман. Однако, кроме культурной составляющей, для региона важна и внешнеэкономическая деятельность.

«Сегодня республика делает разворот на восток. Четверть нашего торгового оборота приходится на страны Центральной Азии, мы активно работаем с Турцией, Исламской Республикой Иран. Мы открываем двери туда, где нас ждут, где с нами готовы конструктивно и честно сотрудничать. Наша задача — обеспечить развитие экономики региона, а без внешних партнеров, без глубокой кооперации с другими странами это невозможно», — написал Радий Хабиров.