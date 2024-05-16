Музей, стипендия и международный конкурс. Президент рассказал, как увековечат память о Батыре Закирове. Видео

Мемориал расположился на территории Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова при государственной консерватории.
«Этот мемориал является материальным воплощением памяти о Батыре Закирове. Вместе с тем лучшим памятником этому великому творцу являются все наши реформы и их практические результаты, направленные на развитие культуры и искусства в Новом Узбекистане», — сказал на открытии глава государства.
Также на церемонии было отмечено, что для углубленного изучения и распространения богатого наследия Батыра Закирова в Ташкенте создадут мемориальный музей певца, начнут проводить международный конкурс эстрадного искусства его имени, учредят государственную стипендию и окажут всестороннюю поддержку деятельности Национального эстрадно-симфонического оркестра.
На церемонии открытия памятника также выступили ученики Батыра Закирова, деятели культуры и искусства.
Для справки. Батыр Закиров родился в 1936 году в семье артистов и вырос в творческой среде. Уже в 29 лет он получил звание народного артиста Узбекистана. В 2000 году был посмертно награжден орденом «Буюк хизматлари учун», а в 2021 году — орденом «Эл-юрт ҳурмати».
Он прожил всего 49 лет, но за это время оставил после себя богатое и разнообразное творческое наследие, с большим успехом представлял узбекское искусство в культурных столицах мира. Его волшебный голос проник в каждый дом нашей страны, занял место в людских сердцах и в золотом фонде искусства нашего народа.
В 1955 году, находясь в расцвете сил, певец столкнулся с тяжелым недугом. Он перенес несколько операций, и врачи запретили ему петь. Но даже в таком состоянии он не прекращал творить.
Батыр Закиров всегда стремился к новаторству. Он сочетал восточный фольклор и современное эстрадное искусство. Как певец и композитор, он наставлял многих талантливых молодых исполнителей. Неоценим его вклад в создание заслуженного ансамбля «Ялла».