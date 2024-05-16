Музей, стипендия и международный конкурс. Президент рассказал, как увековечат память о Батыре Закирове. Видео

Он прожил всего 49 лет, но за это время оставил после себя богатое и разнообразное творческое наследие, с большим успехом представлял узбекское искусство в культурных столицах мира. Его волшебный голос проник в каждый дом нашей страны, занял место в людских сердцах и в золотом фонде искусства нашего народа.