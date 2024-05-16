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НОК Беларуси считает возможным участие белорусов в Олимпиаде в Париже

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь не против участия белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх на имеющихся условиях, об этом заявил президент НОК Виктор Лукашенко.

Источник: AP 2023

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«На данный момент мы не видим больших препятствий для участия наших спортсменов в Олимпиаде. Мы отдаем это на откуп спортсменам, если они решили, видят, что готовы, и хотят выступать».

сказал Лукашенко на полях Национального форума атлетов.

По его словам, «печально и неприятно», что спортсмены не смогут выступать на Играх со своим государственным флагом и гимном.

«Но выскажу свое мнение, наверное, многих спортсменов: мы все прекрасно знаем, что мы белорусы, выступаем за Беларусь, и в душе мы поем гимн… Этот флаг будет подниматься, если завоюем определенное место», — отметил президент НОК.

Он уточнил, что в настоящее время у белорусских спортсменов 28 олимпийских лицензий, и предположил, что их может стать больше.

«Те ребята, которые завоевали эти лицензии, — очень достойные. Мы в целом довольны. Хотя нет предела совершенству и где-то можно было бы лучше», — сказал Лукашенко.

Глава белорусского НОК полагает, что получившие лицензии спортсмены имеют большие перспективы на получение медалей. Кроме победы, им не ставится никаких задач. Подсчеты возможных медалей тоже пока не ведутся, но Минск смотрит на Олимпийские игры с оптимизмом.

Беларусь на Олимпиаде-2024

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду во Франции в нейтральном статусе.

Спортсмены обязаны соблюсти ряд условий для получения лицензии на участие в Играх. В частности, они не должны носить одежду с изображениями государственных гербов и флагов, а также публично исполнять гимн своих стран.