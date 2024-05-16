НОК Беларуси считает возможным участие белорусов в Олимпиаде в Париже

«Но выскажу свое мнение, наверное, многих спортсменов: мы все прекрасно знаем, что мы белорусы, выступаем за Беларусь, и в душе мы поем гимн… Этот флаг будет подниматься, если завоюем определенное место», — отметил президент НОК.