Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

14 мая украинский Генштаб признал, что ВСУ были вынуждены «переместиться на более выгодные позиции» в районе города Волчанска и села Лукьянцы. Одновременно на Украине развивается скандал после того, как ряд бойцов ВСУ выступили с заявлениями о полной неготовности фортификационных линий в Харьковской области и связали с этим неудачи украинской армии на данном участке.