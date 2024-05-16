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Токаев назначил своего помощника на новую должность

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 16 мая 2024 года, сменил постоянного представителя Казахстана при Всемирной торговой организации (ВТО). Ранее эту должность занимала Жанар Айтжан, теперь — Асет Иргалиев, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Об этом говорится на сайте Акорды:

«Указом главы государства Иргалиев Асет Арманович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях, он освобожден от ранее занимаемой должности».

Другим указом президента Айтжан Жанар Сейдакметкызы освобождена от должности постоянного представителя РК при ВТО и международных экономических организациях.

Асет Иргалиев родился 18 июня 1986 года в Костанае. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2008), Международную школу бизнеса в Швеции (2008); Университет Йорка (2009), Университет Ноттингема (2010). По специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в 2010 году с должности регионального аналитика экономической политики по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне, где проработал до 2011 года, занимая различные должности.

Также работал в центре развития предпринимательства АО «Институт экономических исследований» (01.2013 — 10.2016), был советником председателя правления АО «НУХ “Байтерек” (10.2016 — 12.2016), советником премьер-министра РК (12.2016 — 07.2018), заведующим центром проектного управления канцелярии премьер-министра РК (07.2018 — 09.2018), вице-министром нацэкономики РК (09.2018 — 03.2019), замруководителя канцелярии премьер-министра РК (03.2019 — 08.2019), первым вице-министром нацэкономики РК (08.2019 — 01.2021).

Вместе с тем занимал должность министра нацэкономики РК (18.01.2021 — 06.2022) и председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (06.01.2022 — 02.09.2023).

С сентября 2023 года был назначен помощником президента РК по экономическим вопросам.

экономика