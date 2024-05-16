Токаев назначил своего помощника на новую должность

Об этом говорится на сайте Акорды:
«Указом главы государства Иргалиев Асет Арманович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях, он освобожден от ранее занимаемой должности».
Другим указом президента Айтжан Жанар Сейдакметкызы освобождена от должности постоянного представителя РК при ВТО и международных экономических организациях.
Асет Иргалиев родился 18 июня 1986 года в Костанае. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2008), Международную школу бизнеса в Швеции (2008); Университет Йорка (2009), Университет Ноттингема (2010). По специальности экономист.
Также работал в центре развития предпринимательства АО «Институт экономических исследований» (01.2013 — 10.2016), был советником председателя правления АО «НУХ “Байтерек” (10.2016 — 12.2016), советником премьер-министра РК (12.2016 — 07.2018), заведующим центром проектного управления канцелярии премьер-министра РК (07.2018 — 09.2018), вице-министром нацэкономики РК (09.2018 — 03.2019), замруководителя канцелярии премьер-министра РК (03.2019 — 08.2019), первым вице-министром нацэкономики РК (08.2019 — 01.2021).
С сентября 2023 года был назначен помощником президента РК по экономическим вопросам.