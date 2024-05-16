Токаев назначил своего помощника на новую должность

«Указом главы государства Иргалиев Асет Арманович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях, он освобожден от ранее занимаемой должности».

Асет Иргалиев родился 18 июня 1986 года в Костанае. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2008), Международную школу бизнеса в Швеции (2008); Университет Йорка (2009), Университет Ноттингема (2010). По специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в 2010 году с должности регионального аналитика экономической политики по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне, где проработал до 2011 года, занимая различные должности.