Врио губернатора Беспрозванных представят в Калининграде 17 мая

«Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан представит врио губернатора Алексея Беспрозванных в Калининграде в пятницу, 17 мая. В мероприятии примут участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, члены правительства области, представители федеральных структур и ведомств, сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы от региона», — рассказал Лысков.