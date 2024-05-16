Врио губернатора Беспрозванных представят в Калининграде 17 мая

Врио губернатора Алексея Беспрозванных представят в Калининграде 17 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального правительства Дмитрия Лыскова.
«Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан представит врио губернатора Алексея Беспрозванных в Калининграде в пятницу, 17 мая. В мероприятии примут участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, члены правительства области, представители федеральных структур и ведомств, сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы от региона», — рассказал Лысков.
После представления Беспрозванных приступит к исполнению своих обязанностей.
Врио губернатора Калининградской области стал бывший заместитель министра промышленности и торговли. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин в среду, 15 мая. Выборы губернатора пройдут в сентябре.
Президент Владимир Путин назначил бывшего главу региона Антона Алиханова министром промышленности и торговли РФ. Ранее его кандидатуру утвердили депутаты Госдумы. В прежнем составе этот пост занимал Денис Мантуров. Он стал первым вице-премьером.