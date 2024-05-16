Лукашенко возложил венки к могиле Гейдара Алиева и монументу павшим героям в Баку

16 мая, Баку /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время государственного визита в Азербайджан возложил венок к могиле Общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в Баку, передает корреспондент БЕЛТА.

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Александр Лукашенко также возложил цветы к могиле супруги бывшего Президента Азербайджана и, соответственно, матери нынешнего лидера Азербайджана Ильхама Алиева.



На Аллее почетного захоронения погребены общественно-политические видные деятели Азербайджана. Гейдар Алиев был похоронен здесь в декабре 2003 года. В первую годовщину его смерти на могиле открыли монумент, представляющий собой искусственный холм. Он символизирует горную родину политика город Нахичевань. У подножия холма находится выложенный гранитом постамент, на котором стоит памятник Президенту.



Согласно традиции, все иностранные делегации, прибывающие с визитом в Азербайджан, посещают могилу Гейдара Алиева и возлагают венки.

Александр Лукашенко также возложил венок к монументу «Вечный огонь» на Аллее шехидов («павших героев»). В церемонии приняли участие члены белорусской официальной делегации.



Аллея шехидов была заложена в память о жертвах событий 20 января 1990 года, погибших во время карабахского конфликта. В 1998 году на аллее в самой высокой точке города был открыт монумент «Вечный огонь». Мемориал представляет собой стоящую на восьмиконечной звезде усыпальницу, увенчанную стеклянным куполом. В настоящее время аллея является центральным мемориалом всем жертвам, павшим за независимость и процветание современного Азербайджана. -0-