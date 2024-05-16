Дюмин во время прощания с Тулой не смог договорить из-за эмоций

Дюмину 51 год, в феврале 2016 года он был назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области, а в сентябре избрался на должность. На новый срок главы региона он был переизбран в 2021 году. 14 мая президент России Владимир Путин назначил его своим помощником.