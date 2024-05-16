Дюмин во время прощания с Тулой не смог договорить из-за эмоций

Алексей Дюмин, перешедший на пост помощника президента России, эмоционально попрощался с правительством Тульской области, которую он возглавлял с 2016 года. В Доме дворянского собрания в Туле прошло представление временно исполняющего обязанности губернатора региона Дмитрия Миляева.
«Все эти восемь лет для меня было честью руководить регионом с такой богатой традицией, самобытной культурой, великой историей и великими людьми. Тульская область, Тула навсегда останется в моем сердце», — сказал Дюмин на видео, которое опубликовала «Тульская пресса».
Дюмину присвоили звание почетного гражданина Тульской области.
Дюмину 51 год, в феврале 2016 года он был назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области, а в сентябре избрался на должность. На новый срок главы региона он был переизбран в 2021 году. 14 мая президент России Владимир Путин назначил его своим помощником.
Ранее Дюмин занимал посты командующего Силами специальных операций России, начальника Главного штаба Сухопутных войск — первого заместителя главкома Сухопутных войск, замминистра обороны, был в составе личной охраны Путина.