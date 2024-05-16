В составе Погранполиции будет создан отдел информации для пассажиров

Новое подразделение станет инструментом анализа и обработки данных реестра имен пассажиров и предварительной информации о пассажирах и будет нацелено на тесное сотрудничество по обмену информацией между национальными властями и международными партнерами. Отмечается, что будут использованы современные технологии для выявления угроз безопасности.
Обсуждались также технические процедуры, касающиеся передачи данных авиакомпаниями, за 48 и 24 часа соответственно до запланированного вылета самолета.
«Если данные о регистрации пассажиров недоступны, авиаперевозчик предоставит обновленную информацию за два часа до вылета. При этом передача данных будет осуществляться исключительно методом “push”, обеспечивая автоматическую доставку персонализированной информации».
Собранные данные будут храниться в течение пяти лет и использоваться «строго в установленных целях, с соблюдением основных прав человека и законодательства в области защиты персональных данных».
Заседание проходило под председательством заместителя генерального секретаря МВД Владислава Кожухаря и начальника Пограничной полиции Руслана Галушки, на нем также присутствовали представители Национального антикоррупционного центра, Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Службы внутренней безопасности и антикоррупции МВД, Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и по особым делам.