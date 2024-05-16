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В составе Погранполиции будет создан отдел информации для пассажиров

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Отдел информации для пассажиров появится составе Пограничной полиции Молдовы, вопрос обсуждался в четверг на заседании межведомственной рабочей группы в составе Главного инспектората пограничной полиции, Генерального инспектората полиции, Службы информации и безопасности и Таможенной службы.

Источник: Sputnik.md

Новое подразделение станет инструментом анализа и обработки данных реестра имен пассажиров и предварительной информации о пассажирах и будет нацелено на тесное сотрудничество по обмену информацией между национальными властями и международными партнерами. Отмечается, что будут использованы современные технологии для выявления угроз безопасности.

Обсуждались также технические процедуры, касающиеся передачи данных авиакомпаниями, за 48 и 24 часа соответственно до запланированного вылета самолета.

«Если данные о регистрации пассажиров недоступны, авиаперевозчик предоставит обновленную информацию за два часа до вылета. При этом передача данных будет осуществляться исключительно методом “push”, обеспечивая автоматическую доставку персонализированной информации».

уточнили в Погранполиции.

Собранные данные будут храниться в течение пяти лет и использоваться «строго в установленных целях, с соблюдением основных прав человека и законодательства в области защиты персональных данных».

Заседание проходило под председательством заместителя генерального секретаря МВД Владислава Кожухаря и начальника Пограничной полиции Руслана Галушки, на нем также присутствовали представители Национального антикоррупционного центра, Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Службы внутренней безопасности и антикоррупции МВД, Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и по особым делам.