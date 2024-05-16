В составе Погранполиции будет создан отдел информации для пассажиров

Заседание проходило под председательством заместителя генерального секретаря МВД Владислава Кожухаря и начальника Пограничной полиции Руслана Галушки, на нем также присутствовали представители Национального антикоррупционного центра, Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Службы внутренней безопасности и антикоррупции МВД, Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и по особым делам.