Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку неоднократно заявлял о том, что Бухарест поможет Молдавии, потому что «в Молдавии все являются румынами, и никем другим».
«Румынский премьер слишком торопится похоронить молдавскую идентичность и молдавский язык. В Бухаресте ошибаются если полагают, что, формализовав с помощью ручных властей в Молдавии запрет на молдавский язык, они покончили и с молдавской идентичностью. Это не так», — сказал Шорников.
По его мнению, действующая власть в Молдавии воспринимается большинством населения как преступная, люди ждут ближайших выборов, чтобы мирно избавиться от этих марионеток. «Когда они будут отстранены, все их решения, в том числе предпринятая год назад законодательная попытка отменить молдавский язык, будут пересмотрены. Премьер Чолаку, видимо, это понимает, поэтому откровенно констатирует, что Майя Санду — это единственный шанс для Бухареста задержать свое влияние в регионе», — отметил собеседник агентства.
Он заметил с каким безнадежным выражением лица Чолаку говорит о президенте Молдавии Майе Санду как «о единственном европейском решении» для Молдавии. Он явно не верит в ее успех на предстоящих выборах, а потому и обещает поддержку, подчеркивая, что «в Молдавии одни румыны и нет никого кроме румын».
«Все говорит о том, что 35-летняя эпопея румынизации Молдовы подходит к своему бесславному финалу. Геополитическая обстановка в регионе стремительно меняется, и получается, что миллиарды евро накопленных инвестиций в “мягкую силу” у Румынии бездарно прогорают. Оттого такая истерика. Чолаку уже второй раз за последнее время настаивает, что никаких молдаван не существует и нет никакого молдавского языка. В столь откровенный бред даже в Румынии мало кто верит, а в молдавских соцсетях над этими тезисами откровенно потешаются», — подчеркнул Шорников.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.