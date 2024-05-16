Румынские чиновники спешат хоронить молдавскую идентичность, заявил эксперт

«Все говорит о том, что 35-летняя эпопея румынизации Молдовы подходит к своему бесславному финалу. Геополитическая обстановка в регионе стремительно меняется, и получается, что миллиарды евро накопленных инвестиций в “мягкую силу” у Румынии бездарно прогорают. Оттого такая истерика. Чолаку уже второй раз за последнее время настаивает, что никаких молдаван не существует и нет никакого молдавского языка. В столь откровенный бред даже в Румынии мало кто верит, а в молдавских соцсетях над этими тезисами откровенно потешаются», — подчеркнул Шорников.