Лукашенко оценил азербайджанский опыт мирного обустройства в Карабахе

Он отметил, что сейчас неспокойно и в кавказском регионе. «Слава Богу, что здесь появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать кавказский регион. Это уже не только ответственность за Азербайджан — вы уже в целом отвечаете за ситуацию на Кавказе, на что мы — те народы, которые не живут на Кавказе, — очень надеемся. Это дополнительная нагрузка на вас, хотя и своих проблем хватает. Тем не менее никуда не денетесь: время выбрало вас, как у нас говорят, и вы несете ответственность за кавказский регион как лидер», — сказал Лукашенко.