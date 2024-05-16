Лукашенко оценил азербайджанский опыт мирного обустройства в Карабахе

«Я проинформировал (президента Азербайджана Ильхама Алиева — ред.) о том, что происходит в нашем регионе в связи с конфликтом в Украине. Подробнейшим образом. Оценки и точки зрения у нас или близки, или совпадают. Нашу позицию вы знаете. Нам там не просто сейчас. Но мы будем делать всё, чтобы там был мир, и будем двигаться в этом направлении. Опыт Азербайджана послевоенного устройства, мирного устройства очень важен и для нашего региона», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта по итогам переговоров с Алиевым в Баку.
Он отметил, что сейчас неспокойно и в кавказском регионе. «Слава Богу, что здесь появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать кавказский регион. Это уже не только ответственность за Азербайджан — вы уже в целом отвечаете за ситуацию на Кавказе, на что мы — те народы, которые не живут на Кавказе, — очень надеемся. Это дополнительная нагрузка на вас, хотя и своих проблем хватает. Тем не менее никуда не денетесь: время выбрало вас, как у нас говорят, и вы несете ответственность за кавказский регион как лидер», — сказал Лукашенко.