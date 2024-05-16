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Минск и Баку станут городами-побратимами

БАКУ, 16 мая — РИА Новости. Баку и Минск станут городами-побратимами, документ об этом подписан по итогам переговоров президентов Азербайджана и Белоруссии Ильхама Алиева и Александра Лукашенко, сообщает государственное агентство АзерТадж.

Источник: © РИА Новости

В среду Лукашенко прибыл с государственным визитом в Азербайджан.

«Столицы Азербайджана и Белоруссии станут городами-побратимами. Соответствующий документ подписан по итогам переговоров президентов двух стран Ильхама Алиева и Александра Лукашенко. Кроме того, подписаны меморандумы об установлении побратимских отношений между городами Гянджа и Гомель, Габала и Гродно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам переговоров Алиева и Лукашенко подписано девять документов, в том числе план мероприятий по развитию сотрудничества в сфере туризма на 2024−2025 годы, межправительственный протокол о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров, протоколы о внесении изменений и дополнений в межправительственные соглашения о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.

Лукашенко Александр