Минск и Баку станут городами-побратимами

В среду Лукашенко прибыл с государственным визитом в Азербайджан.
«Столицы Азербайджана и Белоруссии станут городами-побратимами. Соответствующий документ подписан по итогам переговоров президентов двух стран Ильхама Алиева и Александра Лукашенко. Кроме того, подписаны меморандумы об установлении побратимских отношений между городами Гянджа и Гомель, Габала и Гродно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам переговоров Алиева и Лукашенко подписано девять документов, в том числе план мероприятий по развитию сотрудничества в сфере туризма на 2024−2025 годы, межправительственный протокол о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров, протоколы о внесении изменений и дополнений в межправительственные соглашения о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.