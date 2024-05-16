Минск и Баку станут городами-побратимами

Отмечается, что по итогам переговоров Алиева и Лукашенко подписано девять документов, в том числе план мероприятий по развитию сотрудничества в сфере туризма на 2024−2025 годы, межправительственный протокол о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров, протоколы о внесении изменений и дополнений в межправительственные соглашения о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.