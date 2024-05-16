Израиль привлечет дополнительные войска к наземной операции в Рафахе

На следующий день ЦАХАЛ взяла под контроль контрольно-пропускной пункт «Рафах». По данным израильских военных, ХАМАС использовало пункт в своих целях, совершая атаки на военнослужащих ЦАХАЛ. На фоне ситуации в Рафахе США приостановили передачу Израилю 3,5 тыс. бомб. Позже Вашингтон предложил Тель-Авиву ряд альтернатив по борьбе с палестинским радикальным движением ХАМАС вместо вторжения в Рафах.