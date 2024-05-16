Израиль привлечет дополнительные войска к наземной операции в Рафахе

«Эта операция будет продолжена за счет вступления дополнительных сил. Ряд подземных тоннелей [палестинского движением ХАМАС] в этом районе уже разрушен нами, в ближайшее время мы уничтожим еще», — передает его слова порта Kikar.
Чиновник также отметил, что в настоящее время ХАМАС не имеет резервов оружия и возможности получать новое. По словам Галанта, Израиль таким образом «изматывает» противника.
Ранее, 6 мая, ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа. Предложение предусматривает три этапа урегулирования. Каждый должен продлиться 42 дня. Однако Times of Israel уточняла, что предложение о перемирии, принятое ХАМАС, было сделано в одностороннем порядке Египтом и будет изучено израильской стороной.
На следующий день ЦАХАЛ взяла под контроль контрольно-пропускной пункт «Рафах». По данным израильских военных, ХАМАС использовало пункт в своих целях, совершая атаки на военнослужащих ЦАХАЛ. На фоне ситуации в Рафахе США приостановили передачу Израилю 3,5 тыс. бомб. Позже Вашингтон предложил Тель-Авиву ряд альтернатив по борьбе с палестинским радикальным движением ХАМАС вместо вторжения в Рафах.
Затем, 15 мая, бывший генерал-майор ЦАХАЛ Ицхак Брик заявил, что Израиль не сможет победить даже в условиях затяжных боевых действий. По словам высокопоставленного офицера, операция в Рафахе станет «последним гвоздем в крышке гроба» Израиля.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.