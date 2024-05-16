Челябинский губернатор Текслер пригласил китайцев на Южный Урал

В столицу этой территории, далёкий Харбин, Алексей Текслер поехал как глава российской делегации, чтобы поработать на российской-китайской деловой выставке ЭКСПО. Она начнётся в Харбине завтра, 17-го мая в рамках визита в КНР российского лидера Владимира Путина.
Челябинская область поставляет в Китай не только продукцию металлургического сектора. Восточные партнёры заинтересованы в импорте южноуральских продуктов. Обсудить эту сторону сотрудничества глава регионального Минсельхоза Игорь Кобылин вылетит завтра. Вообще, по данным правительства области, товарооборот между нашими сторонами увеличился в полтора раза только за прошлый год и показывает хорошие перспективы.
Алексей Текслер возлагает надежды на углубление двустороннего сотрудничества в IT-сфере. Он намерен предложить китайской стороне размещать на Южном Урале площадки по созданию высокотехнологичной продукции. Наш регион славится не только медью, кварцем и графитом, жизненно необходимым для микроэлектроники, но и высококвалифицированными профессиональными кадрами.
Кроме того, Текслер предложил китайской молодёжи образовательные услуги южноуральских вузов. Известно, что, например, ректор ЧелГУ Сергей Таскаев уже находится в Харбине для работы на кругом столе с китайскими коллегами.