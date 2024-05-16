Челябинский губернатор Текслер пригласил китайцев на Южный Урал

Челябинская область поставляет в Китай не только продукцию металлургического сектора. Восточные партнёры заинтересованы в импорте южноуральских продуктов. Обсудить эту сторону сотрудничества глава регионального Минсельхоза Игорь Кобылин вылетит завтра. Вообще, по данным правительства области, товарооборот между нашими сторонами увеличился в полтора раза только за прошлый год и показывает хорошие перспективы.