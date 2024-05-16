Аксенов поручил в кратчайшие сроки ликвидировать нехватку льготных лекарств

Ранее министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский выразил готовность покинуть свой пост в том случае, если до 15 мая не будут выполнены обязательства по закупке препаратов для крымских льготников. Именно в такой срок поручил решить проблему Аксенов. Глава Крыма уточнял, что в в первую очередь речь идет об инсулине и препаратах для онкобольных. Позднее Аксенов удовлетворил заявление об увольнении Скорупского. По словам главы Крыма, министр поступил правильно. Аксенов добавил, что в среду, 15 мая, чиновник докладывал о том, что не доработал ситуацию. Кандидата на должность исполняющего обязанности министра назовут в ближайшие несколько дней.