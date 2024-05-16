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Парламентская группа «Победа» нацелена на экономическую интеграцию с Россией

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Оппозиционная депутатская группа политического блока "Victoria-Победа’создана в парламенте Молдовы видит перспективу в укреплении и развитии демократических процессов и социально-экономической сферы страны, об этом участники группы заявили на брифинге.

Источник: Sputnik.md

Депутаты выразили уверенность в том, что группе удастся переориентировать республику на экономическую интеграцию с Россией и другими странами ЕАЭС.

«В странах СНГ и в Евразийском экономическом сообществе мы видим партнеров и возможности для роста. Это сотрудничество будет способствовать развитию экономики, укреплению безопасности. В отличие от Запада, с ЕАЭС мы можем сотрудничать, не теряя своей идентичности».

сказала депутат Регина Апостолова.

Депутат Василий Боля избран председателем группы, Регина Апостолова заняла пост заместителя председателя, а Марина Таубер стала секретарём нового объединения. Также в группу «Victoria-Победа» вошли депутаты Александр Суходольский, Петру Жардан, Александр Нестеровский, Ирина Лозован, Денис Уланов и Вадим Фотеску.

«Победа» поблагодарила за поддержку Российскую Федерацию и лично президента РФ Владимира Путина.

«Мы представляем общество, которое борется с врагами нашей страны. Мы не одни в этой борьбе, мы благодарим Россию и Владимира Путина за оказанную нам поддержку».

сказала депутат Марина Таубер.

Группа «Victoria-Победа» будет представлять в парламенте партии: «Возрождение», «Шанс», «Альтернатива и силы спасения Молдовы», и запрещённую в Молдове партию «Шор».

экономика