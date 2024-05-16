Парламентская группа «Победа» нацелена на экономическую интеграцию с Россией

Депутаты выразили уверенность в том, что группе удастся переориентировать республику на экономическую интеграцию с Россией и другими странами ЕАЭС.
«В странах СНГ и в Евразийском экономическом сообществе мы видим партнеров и возможности для роста. Это сотрудничество будет способствовать развитию экономики, укреплению безопасности. В отличие от Запада, с ЕАЭС мы можем сотрудничать, не теряя своей идентичности».
Депутат Василий Боля избран председателем группы, Регина Апостолова заняла пост заместителя председателя, а Марина Таубер стала секретарём нового объединения. Также в группу «Victoria-Победа» вошли депутаты Александр Суходольский, Петру Жардан, Александр Нестеровский, Ирина Лозован, Денис Уланов и Вадим Фотеску.
«Победа» поблагодарила за поддержку Российскую Федерацию и лично президента РФ Владимира Путина.
«Мы представляем общество, которое борется с врагами нашей страны. Мы не одни в этой борьбе, мы благодарим Россию и Владимира Путина за оказанную нам поддержку».
Группа «Victoria-Победа» будет представлять в парламенте партии: «Возрождение», «Шанс», «Альтернатива и силы спасения Молдовы», и запрещённую в Молдове партию «Шор».