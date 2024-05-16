Парламентская группа «Победа» нацелена на экономическую интеграцию с Россией

«В странах СНГ и в Евразийском экономическом сообществе мы видим партнеров и возможности для роста. Это сотрудничество будет способствовать развитию экономики, укреплению безопасности. В отличие от Запада, с ЕАЭС мы можем сотрудничать, не теряя своей идентичности».