Назначен врио министра промышленности Самарской области

До этого Олег Волков временно исполнял обязанности заместителя главы областного Минпромторга. В среду, 15 мая, стало известно об уходе Андрея Шамина с поста министра промышленности и торговли Самарской области.
В региональном правительстве сообщили, что бывший чиновник продолжит карьеру в «реальном секторе экономики», в «одном из крупнейших предприятий региона». Его название не раскрывается. До назначения на пост главы областного Минпромторга Андрей Шамин в должности замминистра отвечал за нефтехимический комплекс.