Назначен врио министра промышленности Самарской области

В региональном правительстве сообщили, что бывший чиновник продолжит карьеру в «реальном секторе экономики», в «одном из крупнейших предприятий региона». Его название не раскрывается. До назначения на пост главы областного Минпромторга Андрей Шамин в должности замминистра отвечал за нефтехимический комплекс.