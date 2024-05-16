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Назначен врио министра промышленности Самарской области

Обязанности министра промышленности и торговли Самарской области временно исполняет Олег Волков. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в региональном правительстве.

Источник: Коммерсантъ

До этого Олег Волков временно исполнял обязанности заместителя главы областного Минпромторга. В среду, 15 мая, стало известно об уходе Андрея Шамина с поста министра промышленности и торговли Самарской области.

В региональном правительстве сообщили, что бывший чиновник продолжит карьеру в «реальном секторе экономики», в «одном из крупнейших предприятий региона». Его название не раскрывается. До назначения на пост главы областного Минпромторга Андрей Шамин в должности замминистра отвечал за нефтехимический комплекс.