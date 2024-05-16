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Мэр Орлов сообщил о начале выполнения распоряжений Путина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 мая, УралПолит.Ru. Глава города Алексей Орлов провел заседание коллегии городской администрации, темой которой стали цели развития Екатеринбурга до 2036 года, которые обозначил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам мэра, во время инаугурации президент обозначил приоритеты дальнейшей работы, которые затрагивают области экономики, экологии и общества.

«Сейчас нам необходимо определить приоритетные проекты, составить планы мероприятий и внести максимально возможный вклад в улучшение не только нашего города, но и всей страны», — заявил Орлов.

После заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко рассказал о планах по реализации национальных целей. Он отметил, что перед городом стоят семь глобальных задач. Среди них — создание комфортной и безопасной среды; обеспечение экологического благополучия; достижение технологического лидерства; поддержание устойчивой экономики; укрепление здоровья и повышение благополучия граждан; цифровизация управления, экономики и социальной сферы; реализация потенциала жителей и развитие их талантов. По каждой из этих целей Екатеринбург планирует достичь определенных показателей к 2036 году.