Мэр Орлов сообщил о начале выполнения распоряжений Путина

После заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко рассказал о планах по реализации национальных целей. Он отметил, что перед городом стоят семь глобальных задач. Среди них — создание комфортной и безопасной среды; обеспечение экологического благополучия; достижение технологического лидерства; поддержание устойчивой экономики; укрепление здоровья и повышение благополучия граждан; цифровизация управления, экономики и социальной сферы; реализация потенциала жителей и развитие их талантов. По каждой из этих целей Екатеринбург планирует достичь определенных показателей к 2036 году.