Шри-Ланка направит в Россию миссию после гибели своих граждан на Украине

Рекрутинговые компании пользуются спросом из-за того, что в Шри-Ланке продолжается тяжелейший финансовый кризис за 70 лет. Уровень бедности вырос вдвое с начала пандемии коронавируса. В 2022 году инфляция достигла пика в 70%, возник дефицит продуктов, топлива, электроэнергии и лекарств, что привело к протестам и смещению тогдашнего президента Готабая Раджапакса. Весной 2022-го правительство объявило о дефолте с госдолгом на $83 млрд, МВФ оказало властям финансовую поддержку, после чего ситуация начала улучшаться.