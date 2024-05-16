Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили командный пункт бригады украинской армии в Харьковской области, видео предоставило министерство обороны.
«Расчетом ОТРК “Искандер” вооруженных сил нанесен удар по разведанному ранее месту расположения командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ. В результате полностью уничтожен командный пункт, склад с боекомплектом и около 50 военнослужащих», — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, командный пункт бригады противника располагался в Харьковской области.
Подразделения группировки «Север» ведут активные боевые действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Минобороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Четырнадцатого мая глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на «более выгодные позиции» в этом районе, то есть отступить.
Накануне сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.
В четверг, 16 мая, российские военные приступили к освобождению села Липцы. По словам Ганчева, обстановка в регионе остается напряженной, но армия уверенно двигается вперед.