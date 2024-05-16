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МИД России объявил о высылке британского атташе по вопросам обороны

МИД РФ объявил британского дипломата персоной нон грата в ответ на решение о высылке российского военного атташе из Лондона. Адриан Когхилл — атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве — должен будет покинуть страну в течение недели.

Источник: Агентство «Москва»

«Расцениваем данный шаг как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, наносящее непоправимый ущерб двусторонним отношениям», — говорится в сообщении министерства о высылке российского атташе.

МИД добавил, что принятой мерой реакция на объявленные 8 мая действия британской стороны не исчерпывается. «О дальнейших ответных шагах инициаторы эскалации будут проинформированы», — заявило министерство.

8 мая глава министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что власти страны приняли решение выслать российского военного атташе и лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости. The Daily Telegraph писал, что некоторые жилые комплексы Россия использовала для шпионажа. МИД России назвал подобные сообщения клеветой.

дипломатия