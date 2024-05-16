МИД России объявил о высылке британского атташе по вопросам обороны

«Расцениваем данный шаг как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, наносящее непоправимый ущерб двусторонним отношениям», — говорится в сообщении министерства о высылке российского атташе.
МИД добавил, что принятой мерой реакция на объявленные 8 мая действия британской стороны не исчерпывается. «О дальнейших ответных шагах инициаторы эскалации будут проинформированы», — заявило министерство.
8 мая глава министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что власти страны приняли решение выслать российского военного атташе и лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости. The Daily Telegraph писал, что некоторые жилые комплексы Россия использовала для шпионажа. МИД России назвал подобные сообщения клеветой.