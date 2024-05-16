Кадыров предложил способ привести в чувство «горячие головы» в Эстонии

«Активы России за рубежом — это активы всех россиян! Поэтому считаю, что точки принятия подобных решений по откровенному грабежу нашей страны должны стать целью номер один для точечного ракетного удара! И я говорю буквально. Не стоит на всё это смотреть, стиснув зубы, терпеливо или великодушно. Если до сих пор все эти недружественные страны помогали укрофашистам оружием, финансами, то теперь вовсе распустились, посягая на чужое имущество. Однозначно нужно ответить залпами по ключевым точкам, чтобы в следующий раз у них даже желания думать о подобных выпадах в сторону России не было. Уверен, результативные прилеты нескольких условных “Кинжалов” быстро приведут в чувства наиболее “горячие” эстонские головы», — написал Кадыров.