Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились

Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами.
После этого вечером они продолжили общение уже в неформальной обстановке в правительственной резиденции Чжуннаньхай.
Этот формат, как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, предполагал беседу один на один. Он говорил, что лидеры, вероятно, сначала прогуляются по парку и попьют чай. Затем был запланирован неформальный ужин, во время которого к главам государств присоединятся некоторые члены делегаций.
Как говорил Ушаков, с российской стороны в этой неформальной встрече должны были участвовать он сам, а также глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Помощник президента отмечал, что эти неформальные переговоры будут полностью закрытыми. Основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества, как ожидалось, должны были обсуждаться как раз в ходе этой неформальной встречи лидеров, говорил помощник президента РФ.
Пресс-служба Кремля по завершении переговоров опубликовала короткие кадры прогулки лидеров по резиденции. Путин и Си Цзиньпин идут рядом по мосту и дорожкам парка, где для них был сервирован небольшой столик для чаепития. Лидеры в костюмах и пиджаках, но уже без галстуков.