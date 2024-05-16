Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились

Как говорил Ушаков, с российской стороны в этой неформальной встрече должны были участвовать он сам, а также глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Помощник президента отмечал, что эти неформальные переговоры будут полностью закрытыми. Основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества, как ожидалось, должны были обсуждаться как раз в ходе этой неформальной встречи лидеров, говорил помощник президента РФ.