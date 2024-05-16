Минобороны РФ показало видео уничтожения «Искандером» пункта ВСУ под Харьковом

Прежде российские подразделения группировки «Север» в результате активных действий в Харьковской области продвинулись в глубину обороны противника. Уточняется, что ВС РФ нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен» и «Иностранного легиона», а также 125-й бригаде теробороны, 15-му пограничному отряду около Дергачей, Липцов и Волчанска в Харьковской области.