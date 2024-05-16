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Алексей Беспрозванных прибыл в Калининград

В Калининград сегодня, 16 мая, прибыл временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

Источник: Янтарный край

Ожидается, что завтра, 17 мая, его официально представят общественности. На церемонии, которая состоится в полдень, будут присутствовать экс-губернатор Антон Алиханов, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, а также члены правительства области, представители федеральных структур и ведомств, сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.