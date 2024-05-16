Алексей Беспрозванных прибыл в Калининград

Ожидается, что завтра, 17 мая, его официально представят общественности. На церемонии, которая состоится в полдень, будут присутствовать экс-губернатор Антон Алиханов, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, а также члены правительства области, представители федеральных структур и ведомств, сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.