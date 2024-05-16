Комитет Госдумы выступил против отсрочки от мобилизации отцам троих детей

Согласно действующему законодательству, право на отсрочку от мобилизации имеют только отцы четырех и более детей, а также граждане, входящие в определенную группу здоровья.
«Комитет по обороне отмечает, что выбор вида мобилизации (общая или частичная) и установление конкретных временных и количественных параметров призыва граждан на военную службу зависит в первую очередь от военно-политической обстановки», — говорится в заключении комитета по обороне.
В документе также сказано, что расширение перечня отсрочек от мобилизации негативно отразится на комплектовании ВС РФ «в случае возникновения угроз военной безопасности». Там также добавили, что действующие правила отсрочки не дают полного освобождения от военной службы.
21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. 31 октября того же года он сообщил о ее завершении, однако отдельный указ опубликован не был. Минобороны России сообщало, что за это время было призвано 318 тыс. человек.