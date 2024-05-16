О чем в Пекине договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин

Он полагает, что, если бы нынешний кризис случился 20 лет назад, когда Китай находился «на гребне глобализации», рычагов давления у западных стран было бы значительно больше: для Пекина было бы страшно и даже невозможно потерять весь объем западных инвестиций. «Но, поскольку нынешний кризис развивается уже после рукотворного упадка китайско-американских отношений, созданного [45-м президентом США] Дональдом Трампом, Китай прекрасно понимает, что в ближайшие десять лет будет становиться только хуже. И это не зависит от того, с кем дружит или не дружит Китай», — продолжил Ломанов.