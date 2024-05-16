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Британская разведка предупреждала Киев о наступлении ВС России, пишут СМИ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Британская военная разведка предупреждала Украину о возможности наступления сил РФ в Харьковской области, другие западные страны предсказывали такую вероятность, однако украинские войска не подготовились должным образом, пишет британская газета Guardian со ссылкой на источник.

Источник: © РИА Новости

«Встают серьезные вопросы о способности Киева себя защищать… Предупреждение было передано… от британской военной разведки руководству Украины», — говорится в материале.

Газета также отмечает, что в этом районе украинские линии обороны были либо совсем тонкими, либо вовсе отсутствовали.

Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил «тактический успех» российских войск.

Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью в Харьковской области. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.