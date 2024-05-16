Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что на всех направлениях сейчас «довольно неплохо» идет наступление. По его словам, для этого созданы резервы — по личному составу, технике и боеприпасам. Минобороны России докладывало об улучшении позиций своих войск в Харьковской области и о взятии нескольких населенных пунктов в регионе.