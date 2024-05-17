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Готовы к бою. В США забили тревогу после предупреждения Путина

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал предупреждение США из-за возможного вмешательства на Украину, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.

Источник: РИА "Новости"

«Путин дал понять, что если вы рассматриваете возможность вмешательства в дела Западной Украины, подумайте еще раз, вы будете воевать с Россией, и они готовы к бою», — написал он.

По словам полковника, Вашингтон был очень обескуражен позицией российского лидера в отношении развертывания ядерного оружия.

«Мы, очевидно, не готовы к этой битве, и НАТО тоже», — резюмировал Макгрегор.

Ранее 9 мая Путин прокомментировал учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа.

На прошлой неделе Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

Путин Владимир