Готовы к бою. В США забили тревогу после предупреждения Путина

«Путин дал понять, что если вы рассматриваете возможность вмешательства в дела Западной Украины, подумайте еще раз, вы будете воевать с Россией, и они готовы к бою», — написал он.
По словам полковника, Вашингтон был очень обескуражен позицией российского лидера в отношении развертывания ядерного оружия.
«Мы, очевидно, не готовы к этой битве, и НАТО тоже», — резюмировал Макгрегор.
Ранее 9 мая Путин прокомментировал учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа.
На прошлой неделе Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.