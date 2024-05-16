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СМИ назвали тему неформальных переговоров Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в неформальной обстановке обменялись мнениями по стратегическим вопросам, представляющим общий интерес. Об этом 15 мая сообщило агентство «Синьхуа».

Источник: РИА "Новости"

Переговоры прошли вечером в четверг в резиденции «Чжуннаньхай» в Пекине.

Как заявил Путин, Россия намерена улучшать сотрудничество с Китаем и другими странами глобального Юга по продвижению международной справедливости, а также работать над достижением более равноправного и многополярного мира.

Уточняется, что китайский лидер условился с Путиным поддерживать «двусторонние отношения в правильном русле развития и вырабатывать новые планы сотрудничества по всем направлениям». Также он заявил заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с Россией и работать над защитой справедливости и мира во всем мире.

Также лидеры обменялись мнениями по ряду стратегических вопросов.

Неформальная часть переговоров Путина и Си Цзиньпина длилась более четырех часов. Лидеры прогулялись по парку резиденции «Чжуннаньхай» и выпили традиционный китайский чай. За неформальным обедом к ним присоединились еще по четыре человека с каждой стороны.

От России на обеде присутствовали главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

Путин прибыл в Китай с государственным визитом вечером 15 мая по московскому времени. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания и вступления в должность главы государства. Визит российского лидера продлится два дня — 16 и 17 мая. В рамках поездки запланировано посещение двух городов ― Пекина и Харбина.

16 мая он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры прошли сначала в узком, а затем в расширенном составе и продлились около двух с половиной часов. По их итогам лидеры стран приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Путин Владимир