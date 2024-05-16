СМИ назвали тему неформальных переговоров Путина и Си Цзиньпина

Уточняется, что китайский лидер условился с Путиным поддерживать «двусторонние отношения в правильном русле развития и вырабатывать новые планы сотрудничества по всем направлениям». Также он заявил заявил о намерении Китая улучшать сотрудничество с Россией и работать над защитой справедливости и мира во всем мире.