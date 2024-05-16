Путин прибыл в Харбин, где откроет VIII Российско-китайское ЭКСПО

Харбин станет вторым городом в программе государственного визита в Китай российского лидера. Этому предшествовал крайне насыщенный день в китайской столице, где Путин провел несколько раундов переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, обсудив не только весь спектр российско-китайских отношений, но и наиболее актуальные вопросы международной повестки дня.