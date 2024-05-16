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Путин прибыл в Харбин, где откроет VIII Российско-китайское ЭКСПО

ХАРБИН, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Харбин, где откроет VIII Российско-китайское ЭКСПО и IV Российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству.

Харбин станет вторым городом в программе государственного визита в Китай российского лидера. Этому предшествовал крайне насыщенный день в китайской столице, где Путин провел несколько раундов переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, обсудив не только весь спектр российско-китайских отношений, но и наиболее актуальные вопросы международной повестки дня.

По поручению председателя КНР в Харбине Путина будет сопровождать его заместитель Хань Чжэн.

После церемонии открытия Российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества, Путин осмотрит экспозицию выставки.

Российский лидер посетит храм Покрова Пресвятой Богородицы и возложит венок к Памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая.

Во второй половине дня президент посетит Харбинский политехнический университет, где встретится со студентами и преподавателями политеха. Итоги госвизита Путин подведет, ответив на вопросы журналистов «кремлевского пула».

Путин Владимир