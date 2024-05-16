Ермак: Четыре миллиона туристов к 2030 году — цифра реалистичная

Министр напомнил, что с 2015 года туристический поток в Калининградскую область вырос с одного до двух миллионов человек. «То есть в два раза мы увеличились за восемь лет. Здесь шесть лет, но динамика гораздо интенсивнее. Я надеюсь, не будет таких потрясений, как в 2020 или 2021 годах, когда были ковидные ограничения. Поэтому выглядит это всё реалистично», — заключил он.