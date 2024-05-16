Ермак: Четыре миллиона туристов к 2030 году — цифра реалистичная

К 2030 году турпоток в Калининградскую область может достигнуть четырёх миллионов человек. По мнению министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака, эта цифра реалистичная. Об этом сообщил журналистам после презентации проекта «Акваполис» в четверг, 16 мая.
Четыре миллиона туристов — та цифра, на которую они [инвесторы «Акваполиса»] ориентируются к 2030 году. В принципе цифра в современных условиях реалистичная, но я повторю, что мы никогда не рассчитывали, что у нас главным показателем будет количество туристов. Всё-таки вопрос самый главный — сколько денег они привозят в регион. Только тогда туризм интересный, когда он приносит дополнительные деньги, — сказал Ермак.
Министр напомнил, что с 2015 года туристический поток в Калининградскую область вырос с одного до двух миллионов человек. «То есть в два раза мы увеличились за восемь лет. Здесь шесть лет, но динамика гораздо интенсивнее. Я надеюсь, не будет таких потрясений, как в 2020 или 2021 годах, когда были ковидные ограничения. Поэтому выглядит это всё реалистично», — заключил он.
Туристско-рекреационный кластер «Акваполис» планируют построить в районе Сокольников. Его общая площадь составит 600 тысяч квадратных метров. На территории планируют разместить крупнейший в России аквапарк, отели, санаторий, детский образовательный комплекс, торговый центр, жильё, социальные и другие объекты.
Строительством «Акваполиса» займётся группа «К8» Александра Качановича. Общий объём вложений оценивается в 77 миллиардов рублей. Проект одобрили на инвестиционном совете Калининградской области.
Кроме того, в регионе хотят построить новый курорт «Белая дюна» в районе Янтарного. Там появится более 40 гостиниц на 10,5 тысяч номеров, аквакомплекс, парк развлечений, променад. Инвестиции могут составить 379 миллиардов рублей.