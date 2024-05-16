Си Цзиньпин назвал решение конфликта на Украине

Как указывал Путин, переговоры по конфликту должны не только учитывать интересы Москвы, но и затрагивать тематику глобальной стабильности, а также гарантий безопасности как «для противоборствующей стороны», так и для России, причем гарантии должны быть надежными. Он уверен, что надежность таких гарантий — главная проблема потенциальных переговоров. В этом он обвинил западные страны, поскольку что они «предпочитают мироустройство не на основе международного права», а на «порядке, основанном на правилах», которые «меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает».