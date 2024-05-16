МАГАТЭ: на Запорожской АЭС не обнаружено тяжелых вооружений

С октября 2022 года ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе — находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). С 1 сентября 2022 года инспекторы МАГАТЭ присутствуют на станции на постоянной основе для контроля за соблюдением пяти принципов: запрет на размещение тяжелой военной техники и стрельбу с территории станции, обеспечение безопасности, защита внешних линий электропередачи, контроль за соблюдением указанных правил.