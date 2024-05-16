МАГАТЭ: на Запорожской АЭС не обнаружено тяжелых вооружений

«Никакого тяжелого вооружения или признаков запуска дронов с ЗАЭС они не заметили. Однако экспертам МАГАТЭ до сих пор не разрешен доступ ко всем помещениям ЗАЭС», — говорится в пресс-релизе МАГАТЭ. Сегодня, 16 мая, на Запорожской АЭС состоялась 19-я ротация инспекторов агентства.
Эксперты также наблюдали за учениями на Запорожской АЭС, в рамках которых отрабатывались действия при повреждении системы охлаждения первого энергоблока. «По мнению команды МАГАТЭ, учения были хорошо организованы и персонал отреагировал эффективно», — отмечается в сообщении.
С октября 2022 года ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе — находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). С 1 сентября 2022 года инспекторы МАГАТЭ присутствуют на станции на постоянной основе для контроля за соблюдением пяти принципов: запрет на размещение тяжелой военной техники и стрельбу с территории станции, обеспечение безопасности, защита внешних линий электропередачи, контроль за соблюдением указанных правил.