NYT сообщила, что НАТО близко к отправке войск на Украину, Пентагон это отрицает

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил отправку западных войск на Украину, но через несколько дней пояснил, что пока не намерен этого делать. В майском интервью The Economist он снова сказал, что допускает отправку французских войск на Украину по просьбе Киева. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис также считает, что может потребоваться военное вмешательство в российско-украинский конфликт.