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NYT сообщила, что НАТО близко к отправке войск на Украину, Пентагон это отрицает

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США не планируют направлять на Украину инструкторов для обучения ВСУ. Незадолго до этого The New York Times (NYT) опубликовала материал со словами главы Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна-младшего. Он назвал развертывание инструкторов НАТО на Украине неизбежным.

Источник: Reuters

«Мне ничего не известно о такой возможности», — ответила на вопрос журналистов Сингх во время брифинга, трансляцию которого на YouTube вело Associated Press.

В материале NYT говорится, что военных НАТО могут направить на Украину для обучения ВСУ. Сейчас их обучают в Европе. Перенос этого процесса на Украину мог бы ускорить его, а также позволит американским инструкторам быстрее собирать информацию о происходящем на фронте, пишет газета.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил отправку западных войск на Украину, но через несколько дней пояснил, что пока не намерен этого делать. В майском интервью The Economist он снова сказал, что допускает отправку французских войск на Украину по просьбе Киева. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис также считает, что может потребоваться военное вмешательство в российско-украинский конфликт.