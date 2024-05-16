NYT сообщила, что НАТО близко к отправке войск на Украину, Пентагон это отрицает

«Мне ничего не известно о такой возможности», — ответила на вопрос журналистов Сингх во время брифинга, трансляцию которого на YouTube вело Associated Press.
В материале NYT говорится, что военных НАТО могут направить на Украину для обучения ВСУ. Сейчас их обучают в Европе. Перенос этого процесса на Украину мог бы ускорить его, а также позволит американским инструкторам быстрее собирать информацию о происходящем на фронте, пишет газета.
В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил отправку западных войск на Украину, но через несколько дней пояснил, что пока не намерен этого делать. В майском интервью The Economist он снова сказал, что допускает отправку французских войск на Украину по просьбе Киева. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис также считает, что может потребоваться военное вмешательство в российско-украинский конфликт.