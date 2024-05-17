Киев рассчитывает получить семь систем ПВО Patriot в ближайшее время

Кулеба в интервью Times of Ukraine сообщил, что во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве успел обсудить каждую страну, где есть Patriot и возможности передачи их на Украину.
«Семь систем мы должны получить в кратчайшей перспективе. Две из них нужно немедленно прикрыть Харьков…» — заявил Кулеба в видео, опубликованном в Telegram-канале издания.
Он объяснил, что более простые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) можно свободно купить на рынке, в отличие от батареи Patriot, стоимость которой миллиард долларов. «И нужно разрешение страны, где она расположена, а также Штатов, как владельцев технологий», — уточнил Кулеба.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».