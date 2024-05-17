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Рябков заявил, что РФ допускает понижение уровня дипломатических отношений с США

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Москва не исключает понижения уровня дипломатических отношений с Вашингтоном при определенных сценариях. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Россия инициативно никогда не шла на подобного рода шаги в отношениях с США или с другими странами НАТО. «Но они вполне, на мой взгляд, возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации, — подчеркнул дипломат. — И не обязательно с точки зрения дальнейшего наращивания поддержки Киева, но, например, применительно к нашим активам или другим действиям в экономической сфере».

Что именно станет «спусковым крючком» в этой ситуации — это вопрос не сегодняшнего дня, отметил Рябков. «По крайней мере, я не готов рассуждать на эту тему, — пояснил он. — Если случится дальнейшее обострение, это будет предметом отдельного анализа и принятия решений на уровне политического руководства».

Замминистра также добавил, что абсолютная безбашенность западной группы дает российской стороне «все резоны просчитывать такие варианты».

дипломатия