Рябков заявил, что РФ допускает понижение уровня дипломатических отношений с США

По его словам, Россия инициативно никогда не шла на подобного рода шаги в отношениях с США или с другими странами НАТО. «Но они вполне, на мой взгляд, возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации, — подчеркнул дипломат. — И не обязательно с точки зрения дальнейшего наращивания поддержки Киева, но, например, применительно к нашим активам или другим действиям в экономической сфере».
Что именно станет «спусковым крючком» в этой ситуации — это вопрос не сегодняшнего дня, отметил Рябков. «По крайней мере, я не готов рассуждать на эту тему, — пояснил он. — Если случится дальнейшее обострение, это будет предметом отдельного анализа и принятия решений на уровне политического руководства».
Замминистра также добавил, что абсолютная безбашенность западной группы дает российской стороне «все резоны просчитывать такие варианты».