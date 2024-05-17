Рябков заявил, что РФ допускает понижение уровня дипломатических отношений с США

По его словам, Россия инициативно никогда не шла на подобного рода шаги в отношениях с США или с другими странами НАТО. «Но они вполне, на мой взгляд, возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации, — подчеркнул дипломат. — И не обязательно с точки зрения дальнейшего наращивания поддержки Киева, но, например, применительно к нашим активам или другим действиям в экономической сфере».