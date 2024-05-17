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ВКС РФ провели пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты «Союз-2.1б» с расположенного в Архангельской области космодрома Плесецк, сообщает 17 мая Минобороны РФ.

«17 мая 2024 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя “Союз 2.1б” с космическими аппаратами на борту», ― цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее, 24 апреля, заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Александр Головко доложил экс-министру обороны РФ Сергею Шойгу, что на космодроме Плесецк ввели в строй новый универсальный технический комплекс для подготовки спутников, разгонных блоков «Бриз-М» и космических головных частей ракет-носителей «Ангара».

До этого, 9 февраля, Минобороны сообщило о запуске с Плесецка военного спутника, который успешно вышел на целевую орбиту в заданное время. Сведения об аппарате были внесены в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Месяцем ранее, 8 января, в Минобороны сообщили, что дежурные силы космических войск ВКС России в 2023 году провели порядка 500 тыс. сеансов управления космическими аппаратами. Задачами были осуществление запусков на орбиты и управление спутниковыми системами военного и двойного назначений в полете.

космос